Sofia Vergara wehrt sich gegen Beauty-OP-Anschuldigungen

Hat sie sich operieren lassen? Sofia Vergara (51) hat ein anstrengendes Jahr hinter sich. Die Schauspielerin hatte Joe Manganiello (46) im Jahr 2015 das Jawort gegeben. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: In diesem Jahr gaben die einstigen Turteltauben ihre Trennung bekannt. Und auch der anhaltende Streik in Hollywood beunruhigte die Modern Family-Darstellerin. Doch von Sorgenfalten fehlt bei der Leinwandschönheit noch immer jede Spur. Deshalb wird ihr vorgeworfen, mithilfe von Beauty-OPs nachgeholfen zu haben. Nun räumt Sofia mit den Spekulationen auf!

In einem Interview mit Glamour erklärt die Kolumbianerin,ständig Nachrichten zu erhalten, in denen ihr vorgeworfen wird, sich Schönheitseingriffen unterzogen zu haben: "Manchmal lese ich meine Nachrichten und dann steht da: 'Sie hat so viel mit sich angestellt, dass sie gar nicht mehr aussieht wie sie selbst.'" Diese Gerüchte gehen der TV-Bekanntheit stark auf die Nerven, wie sie verrät. "Ich will immer sagen: 'Nein, das nennt man Altern! Es bedeutet verdammt noch mal, dass ich alt bin! Deshalb sehe ich auch anders aus!'", witzeltsie.

Obwohl Sofia darauf besteht, sich keinem Eingriff unterzogen zu haben, scheint sie jedoch eine Schwäche für den Chirurgen Dr. Justin Saliman zu haben. Mit diesem soll die Filmproduzentin nämlich zurzeit anbandeln. Zuletzt wurden die vermeintlichen Turteltauben bei einem romantischen Dinner gesehen. "Während des Essens konnten sie die Hände nicht voneinander lassen. Sie knutschten und küssten sich ständig", berichtete ein Augenzeuge Daily Mail.

Getty Images Sofia Vergara im September 2023

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

