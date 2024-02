"Two and a Half Men"-Comeback? Jon Cryer ist sehr skeptisch!

Gibt es noch Hoffnung auf eine Rückkehr? Two and a Half Men flimmerte rund zwölf Jahre über die Bildschirme und war ein wahrer Publikumserfolg. Nach problematischen Aussagen gegenüber Regisseur Cuck Lorre wurde Hauptdarsteller Charlie Sheen (58) ab der neunten Staffel von Ashton Kutcher (46) ersetzt. 2015 war dann komplett Schluss mit der Sitcom. Seit Kurzem wird jedoch über ein Serien-Comeback gemunkelt, da sich Chuck und Charlie wieder vertragen haben sollen. "Two and a Half Men"-Kollege Jon Cryer (58) glaubt da aber wohl nicht dran!

In der Talkshow "The View" macht der 58-Jährige, deutlich, dass er nicht viel Hoffnung für eine Show-Reunion hat: "Ich weiß nicht, wie das zustande kommen soll." Dass sich sein Ex-Kollege und der Regisseur versöhnt haben, sei schön, doch er habe seit Jahren keinen Kontakt zu ihnen. Charlies damaliges Verhalten habe ihn außerdem sehr belastet. "Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder mit ihm zusammenarbeiten möchte", betont Jon, fügt aber hinzu: "Vielleicht, wenn es eine einzelne Sache oder nur für ein kurzes 'Hallo' wäre."

Charlie und Chuck scheinen ihre Konflikte komplett begraben zu haben. Denn der 58-Jährige bekam kürzlich eine Gastrolle in der neuen Show des Serienmachers, "Bookie" – und er ist nicht der einzige von "Two and a half Men". Auch Angus Turner Jones (30), der die Rolle des Jake Harper gespielt hatte, war kurz zu sehen.

Instagram Der Cast von "Two and a Half Men"

Jon Cryer im Juli 2019

Jon Cryer, Angus T. Jones und Charlie Sheen, 2007

