Jon Cryer packt über Demi Moores Drogenvergangenheit aus!

Jon Cryer (59) und Demi Moore (61) übernahmen 1984 die Hauptrollen in "Eine starke Nummer" und stürzten sich währenddessen in eine kurze, aber intensive Beziehung. Zu dieser Zeit hatte die Schauspielerin allerdings einige Laster. "Sie hatte damals bereits mit einem Drogenproblem zu kämpfen. Eines, von dem ich bis ein paar Wochen vor dem Ende des Films gar nichts wusste", verrät der Two and a half Men-Star nun gegenüber People. Allerdings habe er schon gemerkt, dass sie einen starken Charakter hatte: "Was an ihr heute so großartig ist, war bereits offensichtlich – diese unglaubliche Kombination aus Verletzlichkeit, Stärke und Schönheit."

Der 59-Jährige spricht im Interview außerdem über das sogenannte Brat Pack, eine Clique aus Schauspielern, die in den 80er-Jahren die Kinoleinwand beherrschten. "Ich habe mich selbst nicht als Teil des Brat Packs wahrgenommen, weil ich nicht dachte, dass ich zu den coolen Kids gehörte. Und sie waren definitiv die coolen Kids", gibt Jon offen zu. Im Gegensatz dazu sei Demi ein fester Bestandteil dieser Gruppe gewesen. Die "3 Engel für Charlie – Volle Power"-Darstellerin hätte schon immer viele Freunde gehabt und sich mit jedem Hollywoodstar gut verstanden.

Über die Drogensucht der 61-Jährigen sprachen ihre Töchter vor ein paar Jahren zu Gast bei Jada Pinkett-Smiths (52) "Red Table Talk". In dem Interview erklärte Tallulah Willis (30): "Wenn die Sonne unterging, kam das Monster in ihr raus." Demnach hätte sie sich immer gefürchtet, wenn ihre Mutter Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Rumer Willis (35), die älteste Tochter des Filmstars, fügte allerdings hinzu, dass sie es sehr beeindruckend fände, wie offen ihre Mama mit ihrer Vergangenheit umginge.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Cryer 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Rumer Willis, Demi Moore, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jon über Demis Vergangenheit spricht? Das geht gar nicht. Voll okay. Er hat ja nichts Schlimmes gesagt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de