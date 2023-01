Seit einer Woche vermisst: Promis bangen um Julian Sands

Der "Yeh Ballet"-Darsteller Julian Sands (65) wird seit vergangener Woche vermisst. Er war wohl zu einer Trekkingtour in der Nähe von Los Angeles aufgebrochen – seitdem fehlt von dem Briten und seiner Begleitung jegliche Spur. Bisher wurde sein Auto verlassen aufgefunden und am darauffolgenden Sonntag konnten noch GPS-Daten von seinem Handy empfangen werden. Doch bisher führten diese Hinweise zu keiner Erkenntnis, wo sich der 65-Jährige aufhalten könnte. Viele Stars bringen jetzt ihre Hoffnung auf die Rückkehr von Julian zum Ausdruck.

"Ich war froh, als ich erfuhr, dass wir gemeinsame Freunde haben, und im Laufe der Jahre habe ich mich immer gefreut, ihn zu sehen und von seinen mutigen Expeditionen zu hören", äußerte sich der Schauspieler Matthew Modine (63) nach der furchtbaren Nachricht auf Twitter und führte weiter aus: "Ich bete für seine sichere Rückkehr." Der Two and a half Men-Darsteller Jon Cryer (57) äußerte auf der Plattform ebenfalls sein Beileid: "Ich hoffe inständig, dass dies nur ein weiteres seiner Abenteuer ist. Es tut mir so leid für seine Familie und Freunde, die das durchmachen müssen."

Auch die Schauspielerin Frances Fisher (70) äußerte sich mit betenden Händen und dem Hashtag #PrayForJulian auf Twitter, nachdem der Rettungsdienst vergeblich nach Julian gesucht hatte. Die Suche soll aber weiter fortgesetzt werden, sobald sich das Wetter gebessert habe.

Getty Images Matthew Modine, Schauspieler

Getty Images Jon Cryer im Juli 2019

Getty Images Frances Fisher im Mai 2022

