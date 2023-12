Wieder Freunde: Kommt es zur "Two and a Half Men"-Reunion?

Kehrt Two and a Half Men etwa zurück? Die Kult-Sitcom fand 2015 ein Ende. Hauptdarsteller Charlie Sheen (58) war allerdings schon ein paar Jahre zuvor ausgeschieden und durch Ashton Kutcher (45) ersetzt worden. Charlies Ausstieg hatte allerdings einen bitteren Beigeschmack – unter anderem hatte er sich mit Produzent Chuck Lorre (71) zerstritten. Doch jetzt sieht alles nach Versöhnung aus: Gibt es eine "Two and a Half Men"-Reunion?

Wie das "OK! Magazine berichtet, schafften Chuck und Charlie es tatsächlich, sich zu versöhnen und ihre Freundschaft wiederzubeleben. Jon Cryer (58), Charlies Co-Star, scheint angesichts dessen eine Reunion in Betracht zu ziehen. "Ich will nichts ausschließen, aber ich habe nicht mit Charlie gesprochen. Ich weiß nicht, ob er meine Nummer noch kennt. Aber es könnte alles passieren", meint der Schauspieler. Aber es sei in jedem Fall schön, dass die beiden wieder Freunde sind, denn vor allem in den Anfangsjahren der Serie seien sie sich sehr nahe gewesen.

Charlie hatte mit seinen verbalen Entgleisungen dafür gesorgt, aus "Two and a Half Men" gefeuert zu werden. Unter anderem soll er Chuck öffentlich als "kleine Made" bezeichnet haben. Dieser erklärte anschließend, dass es ihm immer noch schwerfalle, die Folgen der Show anzusehen, denn das erinnere ihn sehr an den Streit mit seinem ehemaligen besten Freund: "Ich habe es geliebt, mit Charlie bei 'Two and a Half Men' zu arbeiten."

Anzeige

Getty Images Chuck Lorre und Charlie Sheen auf dem Hollywood Walk of Fame, 2009

Anzeige

Getty Images Jon Cryer im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Anzeige

Was haltet ihr von einer möglichen "Two and a Half Men"-Reunion? Ich finde nicht, dass das sein muss. Das wäre toll! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de