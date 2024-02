Vor seinem Konzert: Travis Barker überrascht aufgeregte Fans

Er macht seinen Fans eine Freude! Travis Barker (48) ist ein gefeierter Rockstar. Zusammen mit seiner Band Blink182 hatte er in der Vergangenheit große Erfolge erzielen können: Das Album "Enema of State" wurde mit Fünffach-Platin ausgezeichnet. Nach fast zehn Jahren geht die Rock-Band aus San Diego endlich wieder auf Tournee. Derzeit befinden sich die Musiker in Australien – vor einem Konzert überrascht Drummer Travis nun seine Fans!

Der Ehemann von Kourtney Kardashian (44) überrascht am Donnerstag die aufgeregten Mitarbeiterinnen eines Friseursalons in Perth. "Wir können es gar nicht glauben! Dieser Kerl ist vor unserer Tür aufgetaucht", ist unter dem Instagram-Beitrag des Salons zu lesen. Die Angestellten des Ladens posieren sichtlich aufgeregt mit Travis für ein Selfie. "Wir schreien, weinen und kotzen, und dank der Großzügigkeit von ihm und seiner Crew haben wir ein paar Karten für heute Abend", freuen sich die Friseurinnen.

Obwohl Travis und seine berühmte Ehefrau erst kürzlich Eltern eines Sohnes wurden, unterstützt die The Kardashians-Bekanntheit ihren Liebsten bei seiner Welttour. "Sie freut sich darauf, dass die Kinder zu einigen Shows mitkommen", plauderte ein Insider im Gespräch mit Us Weekly aus.

Getty Images Matt Skiba, Tom DeLonge und Travis Barker im Januar 2020

Getty Images Travis Barker im April 2018

Getty Images Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

