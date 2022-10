Was hält Kourtney Kardashian von Travis' Tour mit Blink-182?

Wie steht Kourtney Kardashian (43) zu den Tourneeplänen ihres Gatten? Erst vor wenigen Tagen verkündeten die Mitglieder von Blink-182, dass sie 2023 zum ersten Mal seit fast zehn Jahren wieder auf Tour gehen werden – und zwar vollzählig. Der 2016 ausgestiegene Tom DeLonge (46), Mark Hoppus (50), der eben erst seinen Krebs besiegt hat, und auch Travis Barker (46) werden ihre Reunion feiern. Doch was hält Travis' Frau Kourtney von der Welttour?

Ein Insider berichtete gegenüber Us Weekly, wie sehr sich die 43-Jährige auf dieses Projekt freue. "Sie wird Travis und die Band zu 100 Prozent auf der Tour begleiten", verriet die Quelle. Die dreifache Mutter werde bei den verschiedenen Stopps so oft dabei sein, wie es ihr Zeitplan zulässt – und zwar nicht immer alleine. "Sie freut sich darauf, dass die Kinder zu einigen Shows mitkommen", erzählte der Informant außerdem und merkte an, dass die Kardashian-Familie dem Drummer gegenüber immer "sehr unterstützend" sei.

Ihren Support zeigte Kourtney sogar schon im Netz. Auf ihrem Instagram-Account teilte die The Kardashians-Bekanntheit einige Fotos, auf denen sie mit einem Blink-182-Hoodie posierte. "Rockstar-Welttournee-Frau. Bereit für den Moshpit in einer Stadt in deiner Nähe", schrieb die Unternehmerin dazu.

Tom DeLonge, Travis Barker und Mark Hoppus, Mai 2011

Kourtney Kardashian und Travis Barker, März 2022

Kourtney Kardashian, Realitystar

