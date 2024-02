Ashley Cain teilt süße Schnappschüsse mit neugeborenem Sohn!

Niedliche Einblicke! Ashley Cain (33) hatte in den vergangenen Jahren einiges mitmachen müssen: Seine Tochter Azaylia verstarb nur wenige Monate nach ihrer Geburt an Leukämie. Die Beziehung zu seiner Partnerin Safiyya Vorajee (36) zerbrach nach dem Tod des Kindes. Mittlerweile ist der ehemalige Fußballer aber erneut Vater geworden – vor wenigen Wochen kam Söhnchen Aliyas Diamond Cain zur Welt. Nun teilt Ashley süße Schnappschüsse mit seinem Nachwuchs und erinnert an seine verstorbene Tochter!

Die Fotos auf seinem Instagram-Profil zeigen Vater und Sohn beim Schlafen – Aliyas liegt dabei auf der Brust des Briten. "Es gibt ein gewisses Gefühl von Geborgenheit, bei jemandem zu sein, den man liebt, und dieses Gefühl für einen kurzen Moment zuzulassen, bringt einem absoluten Frieden", kommentiert Ashley den Post. Seine verstorbene Tochter hat der 33-Jährige nichtsdestotrotz immer im Gedächtnis: "Wenn ich mir diese Bilder ansehe, werden Erinnerungen an meine schönsten Momente mit Azaylia wach. […] Es schmerzt mich, dass ich das nicht mehr mit meiner Tochter erleben kann, aber ich bin froh, dass ich das jetzt mit meinem Sohn tun kann."

Ex Safiyya steht der erneuten Vaterschaft des Sportlers kritisch gegenüber: Kürzlich verriet sie in einem Interview mit The Sun on Sunday, dass Ashley eigentlich noch ein Kind mit ihr wollte! "Ich weiß nicht, warum er mich um ein weiteres Kind gebeten hat, wenn er doch mit einer anderen schläft", so die Influencerin. Sie habe eigentlich an ein Liebescomeback mit ihrem Ex geglaubt. "Aber dann sagte er mir aus heiterem Himmel, dass er ein Kind mit einer anderen hat. Es war, als hätte mich ein Wirbelsturm getroffen. Ich war schockiert", verriet Safiyya.

Instagram / mrashleycain Ashley Cains Sohn Aliyas Diamond Cain

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und Söhnchen Aliyas

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und Safiyya Vorajee im Juli 2018

