Cillian Murphy wäre bei "Peaky Blinders"-Film sofort dabei!

Gibt es ein Comeback für Peaky Blinders? Cillian Murphy (47) spielte die Hauptrolle des Tommy Shelby in der britischen Clan-Dramaserie "Peaky Blinders". Die britische Serie handelt von den kriminellen Machenschaften der Shelby-Familie nach dem Ersten Weltkrieg. Die Serie begann 2013 und erlangte sowohl in Großbritannien als auch weltweit einen riesigen Erfolg. Fans waren sehr enttäuscht, als die Serie nach der sechsten Staffel endete. Doch nun soll Cillian offen sein, seine Rolle wieder aufzunehmen, wenn "Peaky Blinders" in die Kinos käme.

In der Radiosendung des BBC "Desert Island Disc" erklärte der Schauspieler: "Ich habe immer gesagt, dass ich dabei sein werde, wenn [Steven] Knight ein Drehbuch abliefert, […]. Wenn wir den 50-jährigen Tommy Shelby sehen wollen, lasst uns das machen." Die Fans der Serie sehen diese Aussage als ein klares Zeichen, dass eine Verfilmung auf dem Weg sei. Zudem wurde laut Daily Mail der Hollywoodstar zusammen mit Steven im Pub gesichtet.

Doch die Verfilmung müsste auf die Rolle der Aunt Polly verzichten. Diese wurde von der Schauspielerin Helen McCrory (✝52) verkörpert. Vor knapp drei Jahren verstarb sie an Krebs. Die Schauspielerin hatte ihre Krankheit vor der Öffentlichkeit geheim gehalten – sogar ihr engstes Umfeld wusste lange Zeit nichts davon.

ActionPress Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

BPM Media / MEGA Cillian Murphy und Helen McCrory, 2014

Getty Images Helen McCrory, Schauspielerin

