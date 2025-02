"Harry Potter"-Serie: Spielt Cillian Murphy diesen Lehrer?

Cillian Murphy (48), bekannt aus Filmen wie "Oppenheimer" und der Serie Peaky Blinders, sorgt derzeit für Aufregung unter Harry Potter-Fans. Nachdem zunächst spekuliert wurde, ob der Schauspieler in der kommenden HBO-Serie die Rolle von Lord Voldemort übernehmen könnte, gibt es nun neue Gerüchte: Er könne stattdessen den Hogwarts-Lehrer Quirinus Quirrell spielen, wie der Insider Daniel Richtman laut Filmstarts.de berichtet. Die Serie, die Ende 2026 oder Anfang 2027 erscheinen soll, wird die beliebte Buchreihe von J.K. Rowling (59) in einem neuen Licht präsentieren und insbesondere dem ersten Teil der Geschichte mehr Tiefe verleihen.

Quirrell, der im Buch wie auch in der ersten Verfilmung zunächst als unsicherer Verteidigungslehrer auftritt, entpuppt sich letztendlich als treuer Verbündeter von Voldemort – eine Rolle, die Cillian mit seiner Fähigkeit, komplexe Charaktere zu spielen, perfekt umsetzen könnte. Neben ihm gibt es auch weitere Gerüchte um eventuelle Besetzungen der Serie. So sollen Schauspielgrößen wie Phoebe Waller-Bridge (39) als Petunia Dursley oder Paapa Essiedu als Severus Snape im Gespräch sein. Zudem wurde kürzlich enthüllt, dass Oscar-Preisträger Mark Rylance (65) und Rachel Weisz (54) ebenfalls mögliche Kandidaten für zentrale Figuren des Harry Potter-Universums sein könnten.

Cillian hat sich in der Vergangenheit oft durch seine Vielseitigkeit und Bereitschaft, körperlich wie emotional in seine Rollen einzutauchen, ausgezeichnet. Zuletzt überzeugte er in Christopher Nolans (54) "Oppenheimer", was ihm großen Applaus und sogar einen Oscar einbrachte. Schon zuvor hatte Ralph Fiennes (62), der ursprüngliche Voldemort-Darsteller angemerkt, dass Cillian eine "fantastische Wahl" für die Serie sei. Für ihn ist es nicht das erste Mal, dass er mit düsteren Charakteren in Verbindung gebracht wird – und Fans weltweit diskutieren bereits eifrig, wie er sich in der magischen Welt von Hogwarts behaupten könnte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Phoebe Waller-Bridge und Paapa Essiedu

United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

