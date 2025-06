Cillian Murphy kehrt doch nicht für "28 Years Later" zurück

Schauspieler Cillian Murphy (49) wird in der Fortsetzung des Kult-Zombiefilms "28 Days Later" nicht in seiner bekannten Rolle als Jim auf der Leinwand zu sehen sein. Trotz Spekulationen, die durch Szenen im ersten Trailer zu "28 Years Later" entfacht wurden, steht nun fest: Cillian, der als Executive Producer am Film beteiligt ist, wird vorerst nicht vor der Kamera erscheinen. Diese enttäuschende Nachricht bestätigte Regisseur Danny Boyle (68) in einem Interview mit Business Insider, in dem er zugleich verriet, dass bereits Pläne für Cillians Rückkehr im nächsten Teil "28 Years Later: The Bone Temple" bestehen. Fans müssen sich also bis Januar 2026 gedulden – dann könnte es ein Wiedersehen mit der Kultfigur geben.

Die neuen Pläne sehen vor, dass die Geschichte der jungen Figur Spike, gespielt von Alfie Williams, im Zentrum der Trilogie steht. Laut Regisseur Boyle soll Cillian Murphy erst in dem finalen Teil eine größere Rolle übernehmen. Der durchaus überraschende Entschluss, Cillians Figur Jim im ersten Film außen vor zu lassen, wurde von Sony Pictures bewusst unterstützt – man wollte der neuen Handlung den nötigen Raum geben. Die beiden ersten Teile der Trilogie wurden direkt hintereinander gedreht und sollen nahtlos ineinander übergehen. Ob es tatsächlich zu einem dritten, finalen Film kommt, hängt vom Erfolg der kommenden Kinostarts ab. Boyle zeigte sich jedoch zuversichtlich: "Ich würde es zu 100 Prozent machen."

Mit der Ausstrahlung des ersten Films am 19. Juni 2025 beginnt ein neues Horror-Kapitel, das die Fans erneut in die von Infizierten heimgesuchte Welt zurückführt. Regisseur Danny Boyle, der bereits den Originalfilm inszenierte, will dabei erneut die Grenzen des Genres ausloten und frische kreative Maßstäbe setzen. Die ursprünglich 2002 gestartete Reihe gilt als wegweisend für das Zombie-Genre und ebnete mit ihrer eindringlichen Mischung aus Horror und Drama den Weg für zahlreiche spätere Produktionen. Boyle ermöglichte die Rückkehr zum Franchise auch deshalb, weil "28 Days Later" einen besonderen Stellenwert in seiner Karriere hat. Fans dürfen sich also berechtigte Hoffnungen machen – auch wenn sie auf Cillian Murphy noch ein wenig warten müssen.

Getty Images Danny Boyle im Oktober 2022

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

