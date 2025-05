Schon 2026: "Peaky Blinders" überrascht mit neuer Staffel

Fans der britischen Erfolgsserie "Peaky Blinders" dürfen sich freuen: Die Serie soll 2026 mit einer ganz neuen Staffel auf Netflix zurückkehren. Nachdem die sechste Staffel ursprünglich als Abschied gedacht war und der kommende Film "The Immortal Man" die Geschichte abschließen sollte, hat sich Serienschöpfer Steven Knight (66) offenbar nun doch anders entschieden. Wie ein BBC-Insider gegenüber The Sun verriet, sollen die Dreharbeiten bereits im kommenden September starten. Neben der BBC, die die neuen Episoden in Großbritannien ausstrahlen wird, übernimmt Netflix erneut die weltweite Veröffentlichung. Es gibt auch Gerüchte, dass Cillian Murphy (48) als Thomas Shelby wieder mit von der Partie sein wird, allerdings in einer veränderten Rolle.

Während die bisherigen Staffeln der Serie hauptsächlich in den 1920er- und 1930er-Jahren spielten, wird die neue Staffel einen Zeitsprung in die 1950er machen. Diese turbulente Ära in Großbritannien war von Jugendgangs wie den Teddy Boys und dem Aufstieg berüchtigter Verbrecher wie den Kray-Zwillingen geprägt – eine spannende Kulisse für neue Geschichten rund um die Shelby-Familie. Bisher ist das Projekt zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch laut Insider-Berichten könnte Cillian Murphy diesmal als eine Art Mentor für neue Gangmitglieder agieren und die nächste Generation von Bandenmitgliedern anführen. Weiter heißt es, dass Thomas Shelby in eine ähnlich einflussreiche Position wie einst Polly Gray, die von der verstorbenen Helen McCrory (✝52) gespielt wurde, schlüpfen könnte.

Die Rückkehr von "Peaky Blinders" ist nicht die einzige Neuigkeit rund um die berühmte Gangsterfamilie aus Birmingham. Die Dreharbeiten zu "The Immortal Man" mit Cillian Murphy und Barry Keoghan (32) wurden bereits abgeschlossen. In dem Film stehen die Shelbys erneut im Mittelpunkt, angesiedelt in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Serie und auch der Film bieten neben den Gangstergeschichten einen Mix aus Politik, Machtkämpfen und historischen Ereignissen. Hauptdarsteller Cillian Murphy hat im Umgang mit seiner berühmten Rolle stets Bescheidenheit gezeigt. Die engen Freundschaften im Cast, besonders die Verbindung zwischen Cillian Murphy und der verstorbenen Helen McCrory, galten am Set als besondere Stärke der Serie – viele Fans loben bis heute die emotionale Tiefe, die diese Beziehungen in die Geschichte gebracht haben.

Steven Knight beim London Film Festival 2024

Polly (Helen McCrory) und Luca (Adrien Brody) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

