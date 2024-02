Das ist Prinz William und Kates strikte Regel für ihre Kids!

Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) sind stolze Eltern von drei Kindern und haben mit der Kindererziehung und der Erfüllung ihrer königlichen Pflichten alle Hände voll zu tun. Vor allem was die Kindererziehung anbelangt, scheinen sie eine besondere Herangehensweise zu haben. Demnach soll es Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) verboten sein, im Haus zu schreien.

Nachdem sich Kate vor kurzem einer Bauchoperation unterzog, kuriert sie sich inzwischen auf dem Anwesen Adelaide Cottage in Windsor aus. Sowohl Prinz William als auch Kates Eltern und Geschwister agieren in dieser Zeit als zusätzliche Unterstützung bei der Kindererziehung. Die Erziehung beinhaltet jedoch eine besondere Regel. The Mirror berichtete, dass es verboten sei, im Haus zu schreien. Falls ein Kind sich nicht an die auferlegten Regeln halte, würde es "vom Schauplatz des Streits oder der Störung weggeholt und entweder von Kate oder William in aller Ruhe angesprochen. Die Dinge werden erklärt und die Konsequenzen aufgezeigt, und sie schreien sie niemals an."

Durch die Aufrechterhaltung dieser Regeln versuchen Kate und William, den Fortbestand der Normalität nach Kates Operation zu gewährleisten."Es ist wichtig, die Routine aufrechtzuerhalten. Aber sie [die Kinder] werden sicher etwas verwirrt sein", erklärt die ehemalige BBC-Königshaus-Korrespondentin Jennie Bond gegenüber OK!.

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern, Juli 2023

instagram/princeandprincessofwales - Josh Shinner Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

