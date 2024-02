Ein Fehler? Mandy Moore spricht über Hochzeit mit Ryan Adams

Wie steht sie heute dazu? Mandy Moore (39) war von 2009 bis 2016 mit Ryan Adams verheiratet. Zu diesem Zeitpunkt war die Schauspielerin gerade einmal 24 Jahre alt. Die Beziehung der beiden soll alles andere als schön gewesen sein. Mandy gab zu, sie sei nicht mehr sie selbst gewesen. Auch wenn sie seit 2018 mit Taylor Goldsmith verheiratet ist, lässt sie die Partnerschaft mit dem Singer-Songwriter nicht ganz los. Mandy erklärt, dass die Ehe mit Ryan zum falschen Zeitpunkt kam.

"Ich denke, das war eine direkte Reaktion auf die Trennung meiner Eltern, die zusammen waren, seitdem sie 16 waren", erzählt die "This Is Us"-Darstellerin im Podcast "Dinner's On Me" und fügt hinzu: "Ich war untröstlich und glaubte damals, ich sei in einer Beziehung mit jemandem, der so war wie ich." Für Mandy sei die Hochzeit eine Illusion gewesen, die "ein perfekt geeigneter Zeitpunkt zu sein schien, um zu heiraten und sich auf dieses sehr persönliche, ruhige Kapitel in ihrem Leben zu konzentrieren."

Schon kurz nach der Trennung sprach die US-Amerikanerin von den Auswirkungen ihrer Ehe. "Es war schwer. Es war dunkel. Es war verwirrend. Es war einsam. Es gab keinen Raum für mich", enthüllte die 39-Jährige im Interview mit People. Erst nach dem Liebesaus sei es ihr langsam wieder besser gegangen.

