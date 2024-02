Hugh Hefners Witwe Crystal Harris soll frisch verliebt sein!

Crystal Harris (37) schwebt anscheinend wieder auf Wolke sieben! In Sachen Liebe lief es für das Model in den vergangenen Jahren nicht allzu gut. Ganze fünf Jahre war sie mit dem Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91) verheiratet – doch die Ehe verlief wohl alles andere als liebevoll, wie die Witwe in ihren Memoiren preisgab. Doch das soll nun der Vergangenheit angehören: Crystal soll einen neuen Partner haben und über beide Ohren verliebt sein!

Der neue Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter: Der preisgekrönte Filmemacher Andrew Corkin und das Ex-Playmate lernten sich im vergangenen Jahr auf einer Dating-Plattform kennen, wie ein Freund der Beauty im Interview mit Daily Mail erzählt. Der Insider verrät: "Als Crystal Andrew kennenlernte, war sie sofort hin und weg. Die Chemie zwischen ihnen war unbestreitbar und seitdem sind sie zusammen." Alex gebe Crystal das Gefühl, etwas Besonderes zu sein und in der aufregenden Zeit ihrer Buch-Veröffentlichung habe er sie sehr unterstützt.

Kurz nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren erinnerte sich Crystal in einem Interview mit E! News an die Kontrollzwänge ihres Verflossenen: "Kondome waren verboten, wenn sich jemand etwas einfing, war ein Arzt da, um es zu behandeln." Zudem soll Hugh seiner Frau unter anderem vorgeschrieben haben, was sie anzieht und welche Farbe ihre Fingernägel haben sollten.

