Crystal Hefner (35) stärkt Holly Madison (42) den Rücken. Die einstige "The Girls of the Playboy Mansion"-Darstellerin Holly packte in den vergangenen Monaten immer wieder über ihre Beziehung zu Hugh Hefner (✝91) aus. Ihre erste Nacht mit dem Kultverleger beschrieb die 42-Jährige sogar als "traumatisch". Ihre Ex-Mitbewohnerin aus der Playboy Mansion, Kendra Wilkinson (36), äußerte bereits ihr Unverständnis über Hollys Enthüllungen, doch Hughs Frau Crystal Hefner bestätigte jetzt eine Behauptung von Holly: Ja, der Playboy-Gründer hatte Material in der Hand, die Frauen zu erpressen!

Das behauptete Holly in der Doku-Serie Secrets of Playboy. Der 91-Jährige soll "alle Arten von Nacktbildern" von Frauen, die ihn umgaben, aufbewahrt haben, um sie potenziell als Erpressung verwenden zu können. "Als ich in der Villa lebte, hatte ich Angst, sie zu verlassen. Etwas, das ich immer im Hinterkopf hatte, ich glaube, von Anfang an, war, dass, wenn ich weggehen würde, dieser Berg von Rache-Pornos nur darauf wartete, herauszukommen", enthüllte das Model. Das bestätigte jetzt Hughs Witwe Crystal auf Twitter: "Ich habe Tausende dieser Einwegkamera-Fotos gefunden, von denen du sprichst, Holly."

Crystal gab an, das Material direkt vernichtet zu haben – "für dich und die zahllosen anderen Frauen. Sie sind weg". Holly bedankte sich daraufhin auf der Plattform bei dem Ex-Playmate. Crystal heiratete Hugh im Jahr 2012 und war bis zu seinem Tod im Alter von 91 Jahren im Jahr 2017 mit ihm zusammen.

Getty Images Holly Madison bei der "Pin Up"-Premiere in Las Vegas im April 2013

Getty Images Holly Madison, Hugh Hefner, Bridget Marquardt und Kendra Wilkinson, 2007 in Hollywood

Getty Images Hugh Hefner und seine Ex-Frau Crystal Harris

