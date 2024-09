Das liebt Ex-Playmate Crystal Hefner an ihrem neuen Freund

Crystal Hefner (38), die Witwe von Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91), hat ihre neue Beziehung zu dem Meeresbiologen James Ward Anfang des Jahres öffentlich gemacht. Die beiden wurden 2023 durch gemeinsame Freunde miteinander bekannt gemacht und genießen seitdem ihr gemeinsames Leben, das das Ex-Playmate regelmäßig auf Social Media teilt. "Ich fühle mich akzeptiert und bin mehr ich selbst als je zuvor. Bei James werden meine Gefühle wertgeschätzt und bestätigt", sagte sie nun gegenüber People über ihre neue Beziehung. "Ich werde gesehen und gehört."

Ihre neue Liebesbeziehung sei ganz anders als die zwischen ihr und dem verstorbenen Playboy- Gründer. "Die Beziehung zu Hef war eher einseitig. Ich wollte immer sicherstellen, dass er glücklich war und alles hatte, was er brauchte", betonte sie. "Ich bin so ein Mensch, der es den Leuten recht machen will, also war ich Hef gegenüber auch so. Ich wollte es ihm immer recht machen und sicherstellen, dass es ihm gut geht. Das Anwesen und die Welt drehten sich um Hef. Das ist also das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass es auf Gegenseitigkeit beruht", verriet Crystal im Interview weiter. James habe zu Beginn der Beziehung kaum etwas über Crystals Vergangenheit gewusst, was ihr half, sich selbst neu zu entdecken und zu entfalten.

In einem Interview mit US Weekly verriet Crystal, die mittlerweile auch als Maklerin für Luxusanwesen tätig ist, zudem, dass die Veröffentlichung ihrer Memoiren "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself" ein bedeutender Schritt in ihrem Heilungsprozess nach einer emotional missbräuchlichen Ehe mit Hugh Hefner war. "Ich habe seit der Villa viel Heilung durchgemacht, die sehr notwendig war. Ich wusste nicht, wie es ist, in einer gesunden Beziehung zu sein. Manchmal fühlt es sich fremd an. Aber ich glaube, solange man weiter daran arbeitet, verdrahtet sich das Gehirn sozusagen neu und man kann an einem wirklich glücklichen, geheilten Ort sein", so Crystal, die mit Hugh von 2012 bis zu seinem Tod im Jahr 2017 verheiratet war.

Getty Images Hugh und Crystal Hefner, 2014

Instagram / crystalhefner Crystal Hefner, ehemaliges Playboy-Bunny

