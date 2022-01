Crystal Hefner (35) ist ihren Abonnenten für ihre Treue sehr dankbar. Von 2012 bis zu seinem Tod im September 2017 ging das Model mit dem Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91) durchs Leben. Jahrelang zeichnete sie sich deshalb durch ihr üppiges Dekolleté aus. 2016 entschied sich die Kalifornierin jedoch dazu, sich ihre Brust-Implantate herausnehmen zu lassen. Seitdem ließ sie sich auch alles andere Unechte an ihrem Körper entfernen. Jetzt verriet Crystal, dass sie unglaublich stolz auf ihre wiedergewonnene Natürlichkeit sei.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine nun ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, unter dem sie ihren Followern für ihre Treue danke. So berichtete das ehemalige Playmate, dass sich ihr Profil in den vergangenen fünf Jahren stark verändert habe. Lange Zeit habe sie sich durch ihr sexy Auftreten definiert, doch heutzutage würde ihre Bescheidenheit sie stark und selbstbewusst machen würde. "Und weil es sich innerlich so viel besser anfühlt, wird es wahrscheinlich für den Rest meines Lebens so bleiben", erzählte die 35-Jährige.

"Ich habe alles Unechte an meinem Körper entfernt und alle alten Fotos gelöscht. Ich bin authentischer, verletzlicher und habe das Gefühl, dass ich mir selbst gehöre", fuhr sie fort. Doch durch ihr verändertes Aussehen habe sie täglich Tausende Abonnenten verloren. Mittlerweile habe sie jedoch eine "Armee" von meist weiblichen Supportern hinter sich, die sich augenscheinlich tatsächlich für sie interessieren. "Dafür danke ich euch", versicherte Crystal.

Instagram / crystalhefner Crystal Hefner, Hugh Hefners Witwe

Instagram / crystalhefner Crystal Hefner, ehemaliges Playboy-Bunny

Instagram / crystalhefner Crystal Hefner, Model

