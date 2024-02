Wie wichtig ist Giovanni und Jana Ina Zarrella Zweisamkeit?

Wie süß! Das Moderatorenehepaar Giovanni (45) und Jana Ina Zarrella (47) ist seit fast 20 Jahren verheiratet – überglücklich gehen sie gemeinsam durchs Leben. Zusammen haben die beiden TV-Persönlichkeiten zwei Kinder und teilen nicht nur ihr Leben miteinander, sondern auch ihren Beruf, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wie schaffen es die beiden TV-Persönlichkeiten neben ihrem stressigen und aufregenden Arbeitsalltag Zweisamkeit zu genießen?

Die beiden sehen gemeinsame Jobs und Events als Dates an: "So ein Tag wie heute ist für uns wie so ein kleiner Pärchenausflug", erzählt Giovanni im Promiflash-Interview. Doch was genau beinhalten diese Ausflüge? "Man kommt zusammen beim Hotel an, man lässt sich fertig machen, man bestellt was Kleines zu essen, man kommt zusammen zum Event", sagt der Moderator und fügt hinzu: "Das ist echt schön."

Giovanni und Jana Ina nutzen ihren gemeinsamen Beruf, um trotz ihres zeitintensiven Alltags zusammen sein zu können. Doch leidet ihr Familienleben unter ihrem Beruf? "Morgen haben wir noch zusammen, frühstücken noch, und dann geht es nach Hause, und wenn die Kids aus der Schule kommen, sind wir schon wieder da", betont der 45-Jährige und veranschaulicht, wie das in der Öffentlichkeit stehende Paar Familienleben und Arbeitsalltag miteinander vereint.

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarella bei der Fashion Week in Berlin

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarella beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juni 2022

