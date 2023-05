Erwischt: Charles Melton und Chloe Bennet sollen sich daten!

Da scheinen sich wohl zwei gefunden zu haben! Der Schauspieler Charles Melton (32), bekannt für seine Rolle in Riverdale, und der "S.H.I.E.L.D."-Star Chloe Bennet (31) äußern sich in der Öffentlichkeit kaum zu ihrem Liebesleben. Nun scheinen die beiden ihr gemeinsames Glück allerdings nicht mehr verstecken zu wollen. Sie wurden zusammen beim Shopping in Beverly Hills gesichtet und wirkten dabei sehr vertraut. Ein Insider packt nun aus: Angeblich daten sich Charles und Chloe bereits seit Monaten!

Auf neuesten Paparazzi-Fotos, die People vorliegen, sieht man die Serien-Stars durch die Straßen von Beverly Hills schlendern. Charles legt dabei liebevoll den Arm um seine angebliche neue Freundin und die beiden scheinen einen entspannten Tag in der Sonne zu verbringen. Ein Insider behauptet nun: "Die beiden daten bereits seit ein paar Monaten heimlich."

Charles war zuletzt mit Serien-Kollegin Camila Mendes (28) liiert – die beiden schienen eine On-off-Beziehung zu führen, die letztendlich scheiterte. Im vergangenen Jahr wurde dem Schauspieler dann eine Liaison mit Schauspielerin Chase Sui Wonders (27) nachgesagt. Chloe hingegen war unter anderem für ein paar Monate mit YouTube-Star Logan Paul (28) verpartnert, ehe die Beziehung im Jahr 2018 in die Brüche ging. Auch wenn sich Charles und Chloe vermutlich nicht zu den Gerüchten äußern werden, sprechen die neuesten Fotos wohl für sich!

Charles Melton im Jahr 2022

Chloe Bennet im Jahr 2019

Camila Mendes und Charles Melton im Mai 2019 in Los Angeles

