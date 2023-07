Camila Mendes widmet Rudy zum Einjährigen niedliche Worte!

Camila Mendes (29) und Rudy Mancuso (31) feiern ihre Liebe! Ende des vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin bestätigt, wieder vergeben zu sein. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren sich die Fans sicher gewesen, dass es sich bei ihrem neuen Freund um die Internetbekanntheit Rudy Mancuso handeln muss. Seither wurden die Riverdale-Darstellerin und der Musiker hin und wieder zusammen gesichtet und turtelten im Netz. Zu ihrem Einjährigen widmet Camila ihrem Rudy jetzt einen niedlichen Beitrag im Netz!

Auf Instagram teilt die Beauty einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten. Darauf liegen sich die beiden Berühmtheiten verliebt in den Armen und küssen sich innig. Die Außenwelt scheinen sie dabei gar nicht wahrzunehmen. "Wir sind immer in unserer kleinen Welt", schreibt Camila zu ihrem Beitrag. "Ich liebe dich so sehr. Ein Jahr haben wir geschafft und viele werden noch kommen", zeigt sich der Netflix-Star sicher.

In den sozialen Medien hält sich das Paar jedoch für gewöhnlich eher mit öffentlichen Liebesbekundungen zurück. Zunächst wollte Camila ihre Beziehung auch vollkommen privat halten! Sie gab jedoch im "Going Mental"-Podcast zu: "Ich ändere ständig meine Perspektive darauf. Die Sache ist, wenn ich liebe, liebe ich so stark, dass ich meinen Lover immer zeigen will."

Getty Images Camila Mendes, Schauspielerin

Instagram / camimendes Rudy Mancuso und Camila Mendes, 2023

Getty Images Rudy Mancuso, Internetstar

