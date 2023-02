So stylish war Camila Mendes mit Rudy Mancuso auf der NYFW

Ist Camila Mendes (28) hier auf einem Fashion-Date mit ihrem Liebsten? Vor wenigen Wochen hatte die Beauty bestätigt, dass sie sich zurzeit in der Verliebtheitsphase ihrer Beziehung befindet – mit wem, hat sie dabei nicht offiziell bekannt gemacht. Viele Fans vermuten aber, dass es sich um Rudy Mancuso (30) handelt, mit dem sie schon häufiger gesehen wurde. Jetzt waren die beiden gemeinsam auf der New York Fashion Week – und Camila sah dabei superstylish aus!

Wie JustJared berichtet, verbrachte die 28-Jährige diesen Sonntag mit der Internet-Persönlichkeit und einer Gruppe von Freunden in Soho. Am nächsten Tag besuchte das mutmaßliche Paar dann die Coach-Modenschau auf der New York Fashion Week. Beide waren superschick gekleidet – insbesondere Camila! Der Riverdale-Star trug eine coole Lederjacke im Oversized-Look. Darunter blitzten ein schlichtes schwarzes High-Waist-Höschen und ein passender BH hervor.

Details über ihren Beziehungsstatus hatte Camila im "Going Mental"-Podcast geteilt. Darin erklärte sie, dass sie ihr Liebesleben weiterhin privat halten wolle. Sie betonte jedoch: "Ich ändere ständig meine Perspektive darauf. Die Sache ist, wenn ich liebe, liebe ich so stark, dass ich meinen Lover immer zeigen will. Ich werde so wahnsinnig wuschig mit [dem Zeug]."

ActionPress Camila Mendes auf der NY Fashion Week im Februar 2023

ActionPress Rudy Mancuso und Camila Mendes auf der NY Fashion Week im Februar 2023

ActionPress Rudy Mancuso und Camila Mendes in New York City im Februar 2023

