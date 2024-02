Ist Prinz Harry den Manipulationen von Meghan unterworfen?

Was steckt dahinter? Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) waren im März 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgetreten, kehrten Großbritannien den Rücken und zogen nach Amerika. Seither überzogen die abtrünnigen Royals ihre königliche Verwandtschaft mit zahlreichen Vorwürfen und Anschuldigungen. Viele Royal-Fans geben vor allem der ehemaligen Schauspielerin die Schuld an dem Familienzwist. Die politische Kommentatorin Candace Owens scheint das ähnlich zu sehen und erhebt schwere Vorwürfe gegen Meghan!

"Der Herzog von Sussex ist Meghans Manipulation unterworfen", so die politische Aktivistin im Gespräch mit GB News. Candace wirft der Kalifornierin Kalkül vor: "Ihr Traum war es, ein A-Promi zu sein, und sie war nicht in der Lage, das durch ihre eigenen Verdienste als Schauspielerin zu schaffen. Also hat sie herausgefunden, wie sie das schaffen kann: Indem sie einen Prinzen heiratet." Sie liefert auch eine Begründung, warum Harry das alles mitmachen würde: "Er ist offensichtlich nicht so klug wie sie, aber auch er mochte den Ruhm und er mochte die Aufmerksamkeit in gewisser Weise."

Dass sich die Sussexes längst keiner Beliebtheit mehr erfreuen, wurde auch nach der Aktualisierung ihrer Website deutlich: Die Fans reagierten verärgert auf Harrys und Meghans Versuch, ihr ramponiertes Image aufzupolieren. "Sie haben ihre Pflicht gegenüber unserem Land vernachlässigt, unser Volk und unsere Geschichte beleidigt, unsere Traditionen verhöhnt und unsere Monarchie unterminiert. Es ist eine Frechheit, diesen Titel weiter auszuschmarotzen!", schimpft ein User auf X.

Getty Images Candace Owens, politische Aktivistin

Getty Images Herzogin Meghan im Jahr 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

