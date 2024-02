Keine Oscar-Chance: Ryan Gosling steht "Barbie"-Kollegen bei

Ryan Gosling (43) setzt ein klares Zeichen. Schon bald werden bei den Oscars wieder die bemerkenswertesten Performances der Filmbranche aus dem vergangenen Jahr geehrt. Auch Greta Gerwigs (40) Erfolgsfilm Barbie kann auf Auszeichnungen hoffen – wenngleich die Produzentin sowie auch Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) ohne eine Oscar-Chance dastehen. Dafür gab es nicht nur im Netz Kritik, sondern auch vom kanadischen Co-Star der Blondine. Bei einem Academy-Award-Event stellt sich Ryan erneut hinter Greta und Margot.

Beim sogenannten Oscar-Nominierten-Mittagessen zieht der 43-Jährige mal wieder alle Blicke auf sich. Der Grund: Ryan scheint mal wieder seine anhaltende Unterstützung für seine "Barbie"-Kollegen zu bekunden. Der Schauspieler, der in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" für seine Rolle als Ken nominiert ist, erscheint in einem rosafarbenen Anzug auf dem roten Teppich des Events. Dabei erinnert sein monochromer Look besonders an die Lieblingsfarbe der ikonischen Puppe. Obwohl sich der Filmstar selbst nicht dazu äußert, wird vermutet, dass es sich bei seiner Outfitwahl keineswegs um reinen Zufall handele.

Nur kurze Zeit nach der Bekanntgabe der diesjährigen Oscar-Nominierten meldete sich Ryan bereits mit einem Statement zu Wort. Darin zeigte er sich sichtlich unzufrieden mit der Wahl der Jury: "Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in den jeweiligen Kategorien nominiert sind, wäre eine Untertreibung", erklärte der "La La Land"-Darsteller laut Deadline.

