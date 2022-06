Nach ihrer Tochter: Denise Richards hat jetzt auch OnlyFans!

Wie die Mutter, so die Tochter – oder in diesem Falle doch andersrum? Sami Sheen hat seit Neuestem einen OnlyFans-Account und ruft damit viele Reaktionen hervor. Ihre Mutter Denise Richards (51) unterstützt allerdings öffentlich das Vorhaben der 18-Jährigen. Im Netz stellte die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin klar, dass sie über die Entscheidungen ihrer Tochter nicht urteilen möchte. In ihrem Statement scherzte die 51-Jährige, dass sie sich selbst auch einen Account zulegen sollte. Und tatsächlich: Denise Richards ist nun ebenfalls ein OnlyFans-Mitglied!

Wie Just Jared berichtet, hat sich Denise Richards auch einen Account auf der Erotikplattform eingerichtet. Der OnlyFans-Link der Schauspielerin erscheint fortan in ihrer Instagram-Biografie und bietet ein Abonnement für rund 24 Euro pro Monat an. "Hi... Ich bin's", heißt es kurz in ihrer Profilbeschreibung. Da die Beauty erst vor Kurzem der Plattform beigetreten ist, wurde bisher nur ein Beitrag veröffentlicht.

Was ihr Ex-Mann Charlie Sheen (56) wohl dazu sagen wird? Schließlich war er zunächst auf seine 18-jährige Tochter sauer, als er von ihrer OnlyFans-Mitgliedschaft erfuhr. Mittlerweile hat der Two and a half Men-Darsteller seine Meinung aber geändert und unterstützt Samis Pläne.

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

Getty Images Denise Richards in Madrid 2020

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2002

