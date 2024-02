Prinz Harry mied Camilla bei seiner Rückkehr ins Königreich

Es scheint, als würde er ihr nach wie vor aus dem Weg gehen. Vor einer Woche kehrte Prinz Harry (39) für wenige Stunden in das Vereinigte Königreich zurück. Der Rotschopf wollte seinem an Krebs erkrankten Vater König Charles (75) zur Seite stehen – sie haben sich ganze 45 Minuten miteinander unterhalten. Harrys Zusammentreffen mit der Frau seines Vaters sei jedoch nicht so gut gelaufen, wie ein Insider verrät!

Petronella Wyatt, eine Journalistin, die mit der Königin befreundet ist, behauptet im Interview mit Telegraph, dass der Herzog von Sussex versucht habe, Camilla (76) aus dem Weg zu gehen. "Harry, so habe ich gehört, zog es vor, nicht im selben Raum mit seiner Stiefmutter zu sein, als er mit dem König über seine Krebsdiagnose sprach", meint sie. Das Wiedersehen sei nicht so herzlich gewesen wie mit seinem Vater.

Dass das Aufeinandertreffen derart verlief, scheint wohl auch im Interesse der Königsgemahlin zu sein. Wie der Royal-Experte Robert Jobson zuvor gegenüber The Sun berichtete, sei Camilla nicht gut auf den jüngeren Sohnemann ihres Gatten zu sprechen. Grund dafür sei, dass sie weder in seiner Biografie "Reserve" noch in der Dokumentation auf Netflix gut weggekommen war.

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Harry, 2023

Getty Images Königin Camilla im Juli 2023

