Nach Krebsdiagnose: König Charles III. ist zurück in London!

Er zeigt sich optimistisch! Kürzlich hatte das britische Königshaus mit besorgniserregenden Neuigkeiten für Bestürzung gesorgt: Bei König Charles III. (75) war nach einer Prostata-OP Krebs diagnostiziert worden. Royal-Fans auf der ganzen Welt meldeten sich seither zu Wort und sprachen ihre Anteilnahme aus. In den letzten Tagen erholte sich der Monarch auf seinem Landsitz in Sandringham – nun kehrt er nach London zurück!

Fotos, die The Sun veröffentlichte, zeigen den 78-Jährigen in einem Auto auf der Rückkehr nach Clarence House. Er wirkt gut gelaunt und winkt den Passanten freundlich zu. Es ist anzunehmen, dass sich Charles diesen Monat weiteren ambulanten Krebsbehandlungen in London unterziehen wird. Bisher ist nicht bekannt, wann der König seine royalen Pflichten wieder aufnehmen wird.

Die Unterstützung seines Volkes scheint dem Monarchen viel zu bedeuten. Auf Instagram veröffentlichte er kürzlich ein rührendes Statement und bedankte sich mit emotionalen Zeilen: "Ich möchte mich von ganzem Herzen für die vielen Nachrichten der Unterstützung und guten Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen erhalten habe. Wie alle, die von Krebs betroffen sind, wissen, sind solche freundlichen Gedanken der größte Trost und die größte Ermutigung."

Anzeige

Getty Images König Charles im September 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III. vorm Krankenhaus in London, Januar 2024

Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Sandringham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de