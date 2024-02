Vom Dschungel auf die Bühne: Heinz Hoenig wird Musical-Star!

Heinz Hoenig (72) startet nun noch mal richtig durch! In der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp sorgte der Schauspieler für viel Unterhaltung. Dabei konnte der TV-Star einige Fans dazugewinnen. Aus gesundheitlichen Gründen musste er das Camp jedoch vorzeitig verlassen. Die Fans können den "7 Zwerge – Männer allein im Wald"-Darsteller allerdings schon sehr bald wieder live erleben. Heinz wird jetzt Musical-Darsteller!

Wie Bild berichtet, hat der Komponist Ralph Siegel (78) den 72-Jährigen für die Wiederaufnahme seines Musicals "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" engagiert. "Es ist mir eine Ehre und große Freude, in einem Musical von Ralph Siegel dabei zu sein. Ralph ist eine lebende Legende", freut sich Heinz über das Engagement. Auch seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig wird neben ihm auf der Bühne stehen. Musical-Liebhaber können das Stück vom 8. bis zum 19. Mai im Deutschen Theater in München anschauen.

Bereits im Jahr 2022 sollte Heinz in der "Ein bisschen Frieden – Summer of Love"-Produktion in Duisburg mitspielen. Aufgrund der Geburt seines Sohnes musste der "Der König von St. Pauli"-Star die Rolle jedoch wieder absagen.

