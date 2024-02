Catherine Zeta-Jones schickt Michael süße Valentins-Grüße!

Die beiden sind immer noch total verliebt ineinander! Im Jahr 2000 hatten sich Catherine Zeta-Jones (54) und Michael Douglas (79) das Jawort gegeben. Im Laufe ihrer Ehe durften die Schauspieler ihre Kinder Dylan (23) und Carys (20) auf der Welt begrüßen. Wie glücklich die beiden auch nach all den Jahren miteinander sind, zeigt die "Chicago"-Darstellerin nun im Netz. Pünktlich zum Valentinstag macht Catherine ihrem Michael eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram postet die Schauspielerin eine kleine Diashow, die eine Reihe an Knutsch- und Kuschelfotos von ihr, Michael und den gemeinsamen Kindern enthält. Unter dem Post findet die "The Mask of Zorro"-Darstellerin noch liebevolle Worte für ihren Mann. "Alles Gute zum Valentinstag an meinen Schatz Michael. Mit einem Kuss versiegelt", schreibt sie.

Die Fans sind von dem süßen Post ganz begeistert. "Oh wie ich euch zwei liebe! Alles Gute zum Valentinstag" oder "Was für schöne Fotos! Ihr habt eine wunderbare Familie!" sind nur zwei von zahlreichen Kommentaren auf Instagram.

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Ehepaar

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Schauspieler

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, 2022

