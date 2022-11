Thanksgiving: Catherine Zeta-Jones ist dankbar für Familie

Catherine Zeta-Jones (53) weiß sich glücklich zu schätzen! Im Jahr 2000 heiratete die gebürtige Britin Michael Douglas (78). Gemeinsam mit dem Hollywoodstar hat die "Die Legende des Zorro"-Darstellerin heute zwei Kinder. Mit Aufnahmen ihres Familienalltags hält sich die Schauspielerin für gewöhnlich eher zurück. Pünktlich an Thanksgiving machte sie nun aber eine Ausnahme: Im Netz zeigte sich Catherine nun dankbar für ihre Liebsten.

Via Instagram teilte Catherine am Donnerstag eine herzerwärmende Bilderreihe mit ihren Fans. Neben einem Bild von ihren Kids ist darunter auch ein Porträt ihrer vierköpfigen Familie zu sehen. "Weil wir gerade so viel arbeiten, sind wir nicht im Truthahn-Modus, sondern im Dankbarkeitsmodus für all die Gesundheit, das Glück und die Familie. Ich liebe euch alle", schrieb die 53-Jährige unter ihrem Beitrag.

Auch zu ihrem 22. Hochzeitstag widmete Catherine ihrem Liebsten einige rührende Worte. "22 Jahre und ein Tag! Es sind die kleinen Details. Ich liebe dich, mein Schatz", hieß es unter einem niedlichen Pärchenbild, auf dem sie Michael einen liebevollen Kuss auf die Lippen drückt.

Instagram / michaelkirkdouglas Michael Douglas (r.) mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones und ihren Kindern Carys und Dylan

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im September 2022

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Schauspieler

