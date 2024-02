Das halten Ex-GNTM-Girls Ida und Selma von neuer Staffel!

Sie sind voller Vorfreude! Am 15. Februar startet zum 19. Mal Germany's Next Topmodel und auch diese Staffel bringt einige Veränderungen mit sich. Zum ersten Mal wird es auch männliche Kandidaten geben, die sich unter Heidi Klums (50) kritischem Blick beweisen können. Gegenüber Promiflash verraten die Ex-GNTM-Kandidatinnen Selma May und Ida Kulis nun, was sie von der neuen Staffel und den Änderungen halten!

"Definitiv werden wir die neue Staffel angucken, gerade weil Männer jetzt auch dabei sind, glaube ich, wird das alles noch mal mega-aufregend", erzählt Selma im Promiflash-Interview. Und wie finden es die beiden, dass es dieses Jahr zwei Sieger geben wird? "Ich finde es megagut, weil ich glaube, anders könnte man das gar nicht richtig miteinander vergleichen", macht die 19-Jährige deutlich. "Die Chance wird ja beiden gegeben, also beiden Geschlechtern", ergänzt Ida und betont, dass es wichtig sei, dass sich die weiblichen Kandidaten nicht so fühlen, als müssten sie diese Staffel zurückstecken.

"Es sind sehr, sehr, sehr hübsche Männer dabei", schwärmt Selma über den diesjährigen Cast. "Ich glaube, auch die Männer werden eine sehr große Konkurrenz sein für die Frauen, die sehen sehr stark aus", plaudert Ida aus und fügt hinzu: "Da sind schon viele Faces, wo ich denke: 'Boah, da ist wirklich krasses Modelpotenzial dabei.'"

Getty Images Selma May, Model

Getty Images Ida Kulis, 2023

Getty Images GNTM-Kandiatin Selma bei der Kilian Kerner Fashion Show 2023

