Wie bitte? Sydney Sweeney hat Glen Powells Poloch gesehen!

Dieser Moment scheint sie zusammengeschweißt zu haben! Glen Powell (35) und Sydney Sweeney (26) sorgten in den vergangenen Monaten für viele Schlagzeilen. Die Schauspieler arbeiteten für den Film "Anyone But You" zusammen. Als dann die ersten Bilder vom Set aufgetaucht waren, spekulierten die Fans, ob zwischen den beiden was gehen könnte. Und das, obwohl Sydney vergeben ist. Nun schockieren die Co-Stars mit dieser Aussage!

Im Interview mit People sprechen sie über eine ganz bestimmte Szene in ihrem neuen Film. Sydneys Charakter Bea entdeckt eine Spinne auf Glens Charakter Ben, woraufhin er ausrastet. Um sicherzugehen, dass das Ungeziefer nicht mehr auf seinem Körper ist, entkleidet er sich komplett. So musste Sydney auch Glens Körperritzen inspizieren. "Ich glaube, ich habe gesehen...", erklärt die Euphoria-Darstellerin – ihr Kollege unterbricht sie: "Du bist die einzige Person, die es gesehen hat."

Die Hollywoodstars seien mittlerweile wirklich gute Freunde. Dass sie sich gut verstehen, ist auch kaum zu übersehen. Jedoch meinen einige User auf X jetzt, dass Glen und Sydney nur etwas vorspielen würden. "Dass alle dieses Drama abkaufen, finde ich so witzig, weil das alles nur PR ist – ganz klar", und "Das ist alles nur Werbung für den Film, wacht auf", lauten nur zwei der zahlreichen Tweets.

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Co-Stars

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Getty Images Glen Powell mit Sydney Sweeney bei der Promo von "Anyone But You"

