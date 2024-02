"Ich bin so glücklich": Samira schwärmt von Serkan Yavuz!

Sie widmet ihm süße Worte! Serkan Yavuz (30) und Samira (30) hatten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Kurz darauf durften die Turteltauben ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Anfang Januar dieses Jahres machte der Kampf der Realitystars-Sieger weitere zuckersüße Neuigkeiten öffentlich: Das Ex-Bachelor-Girl ist wieder schwanger. Nun macht Samira ihrem Serkan eine süße Liebeserklärung!

Zum Valentinstag postet die Influencerin einen Zusammenschnitt ihrer gemeinsamen Erlebnisse: Von ihren ersten Monaten zu zweit über die Geburt ihrer Tochter, ihre Verlobung und die zweite Schwangerschaft ist alles dabei. "Schatz, ich bin so glücklich, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat und ich könnte mir keinen besseren Papa für unsere Kinder vorstellen", schwärmt Samira verliebt. Mit Serkan sei jeder Tag spannend und auch wenn er manchmal ein Hausdrachen sei, ist sie dennoch jeden Tag dankbar für die gemeinsame Zeit. "Ich liebe dich und freue mich auf alles, was wir noch gemeinsam erleben dürfen", schließt sie ihren emotionalen Post.

Die Fans des Paares sind ganz begeistert von den rührenden Zeilen. "Da laufen mir doch glatt die Tränen. So schön, ihr zwei", schreibt eine Nutzerin. "Okay, das ist schon sehr süß. Ihr seid ein tolles, starkes Paar – ganz viel Liebe an euch zwei", kommentiert ein weiterer Follower. Und eine dritte Userin findet: "Ihr seid so süß!"

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

