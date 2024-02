Jimi soll seine Mutter Natascha Ochsenknecht beleidigt haben

Was ist mit Jimi Blue Ochsenknecht (32) los? Der "Die Wilden Kerle"-Star möchte nichts mehr mit seiner Familie zu tun haben, weshalb er auch in der dritten Staffel ihrer Realityshow Diese Ochsenknechts nicht mehr zu sehen sein wird. Doch bei dem Kontaktabbruch allein bleibt es nicht. In der ersten Folge der neuen Staffel enthüllt Natascha Ochsenknecht (59): Sohn Jimi habe sie sogar beschimpft!

Zwischenzeitlich bestand laut Natascha Kontakt mit Jimi. Ab einem gewissen Punkt war dieser für die 59-Jährige nicht mehr tragbar: "Das ist dann in so eine Richtung gegangen, was halt nicht gut war. Mit Beleidigungen kreuz und quer." Der 32-Jährige soll sie als "Schwiegermonster" betitelt haben. Bei der Dreifachmama löst das Unverständnis aus: Sie erinnert sich daran, wie er in der Vergangenheit darunter gelitten habe, als sie so betitelt wurde. "Da war es für mich offensichtlich, dass der Junge fremdgesteuert ist", äußert sich Natascha betroffen. Sie vermutet, dass Jimis Verlobte, Laura Marie Geissler (25), etwas mit seiner charakterlichen Veränderung zu tun haben könnte.

Nicht nur zwischen Jimi und seiner Mutter sind die Fronten verhärtet. Auch von Schwager Nino Sifkovits hat er sich distanziert. "Warum ich da jetzt mit drin bin, weiß ich selber nicht ganz genau", äußert sich der Landwirt irritiert. Der Mann von Cheyenne Ochsenknecht (23) ist sichtlich enttäuscht: "Ich habe ihn wirklich von Herzen geliebt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es bei ihm nur oberflächlich war."

