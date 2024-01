"Diese Ochsenknechts" ohne Jimi: Das zeigt der Trailer dazu!

Der Familienstreit wird thematisiert! Am 12. Februar startet die dritte Staffel von Diese Ochsenknechts. Allerdings diesmal ohne Jimi Blue (32) – er hat sich heftig mit seiner Familie zerstritten und ist deshalb nicht mehr in der hauseigenen Realityshow zu sehen. Der Zoff wird in den neuen Folgen eine große Rolle spielen, wie der Trailer auf YouTube jetzt zeigt! Im Promiflash-Video findet ihr alles, was Cheyenne (23) und Co. darin zur Familienfehde sagen...

