Neue Karriere? Justin Bieber und seine Hailey verkaufen Eis!

Sie haben sichtlich Spaß! Justin Bieber (29) und seine Ehefrau Hailey Bieber (27) verfolgen beide jeweils äußerst erfolgreiche Karrieren. So wurde der "Never Say Never"-Interpret schon in jungen Jahren zu einem internationalen Sänger, und auch seine bessere Hälfte begeistert auf den Laufstegen der Modewelt. Nun scheinen sich die beiden aber in einer neuen Branche zu versuchen: Justin und Hailey probieren sich als Eisverkäufer aus!

Für ein Werbeprojekt befinden sich die zwei nämlich in einer Eisdiele – und das hinter der Theke! So hat Hailey sichtlich Spaß dabei, das Eis zuzubereiten und auch Justin kichert glücklich beim Verteilen der leckeren Süßspeise. Doch nicht nur das Zusammenstellen der kühlen Nascherei scheint den beiden besonders gut zu gefallen, sondern natürlich auch das Probieren!

Spätestens mit diesen Bildern winkt das Paar die wilden Krisengerüchte weg, die vor wenigen Tagen abermals kursierten. Fans behaupteten nämlich erneut, dass es zwischen Justin und seiner Ehefrau kriselt. Diese Gerüchte wies die Beauty allerdings auf TikTok zurück. "Ihr seid so besessen!", merkte Hailey verärgert an.

Hailey Bieber, Model

Justin Bieber, Sänger

Justin Bieber, Sänger, und Hailey Bieber, Model

