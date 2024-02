Sarah Harrison ist schwanger: Deutsche Stars rasten aus!

Alle freuen sich mit ihnen! Sarah Harrison (32) überraschte am Valentinstag mit süßen News: Die Influencerin ist wieder schwanger. Sie und ihr Ehemann Dominic Harrison (32) haben bereits zwei Töchter, die sich nun auf ein kleines Geschwisterchen freuen können. Mit einem sehr emotionalen Video verkündeten die Unternehmer die Neuigkeit: Und unter dem Posting rasten die Netz-Kollegen von Sarah völlig aus!

"Wie wunderschön, ihr Süßen. Herzlichen Glückwunsch", kommentiert beispielsweise Farina Opoku (32) das Instagram-Video. Ihr schließen sich auch Coupleontour, Sophia Thiel (28) und HealthyMandy an. Dem einstigen Bachelor David Jackson scheint es sogar die Sprache verschlagen zu haben: Er postet nur Herzaugen-Emojis. YouTuberin Maren Wolf (31) kann es kaum fassen: "Was? Oh mein Gott, Glückwunsch."

Julian Zietlows (39) Ex Alina Schulte im Hoff weiß ganz genau, wie die Namenswahl mit Kindern aussieht und schreibt: "Ich bin gespannt, was das Brainstorming der Kinder nun für einen Namen ergibt." Die GNTM-Bekanntheit Fata Hasanović (28) freut sich, dass ihr Sohn bald noch einen Freund dazu gewinnt: "Kleiner Freund für Malik", kommentiert sie auf Englisch.

Anzeige

Instagram / farinaopoku Farina Opoku, Influencerin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de