Große Überraschung: Sarah Harrison ist wieder schwanger!

Ihre Familie wächst! Sarah Harrison (32) und ihr Mann Dominic Harrison (32) sind bereits Eltern von zwei Töchtern. Die Influencer geben auf Social Media stets Einblicke in ihren Alltag als Zweifacheltern. Erst im Oktober vergangenen Jahres betonte die Unternehmerin noch, sich keinen weiteren Nachwuchs vorstellen zu können. Ganz offensichtlich hat sich ihre Meinung aber doch geändert: Denn Sarah ist tatsächlich wieder schwanger!

"Wir möchten euch noch was erzählen", heißt es unter einem aktuellen Instagram-Video der beiden Content Creator. In dem Clip umarmen sich die Turteltauben zunächst liebevoll und lächeln total glücklich. Und dann zeigt Sarah ihr kleines Babybäuchlein. Zärtlich legen Dominic, Mia und Kyla ihre Hände auf die Körpermitte der 32-Jährigen. Alle vier freuen sich auf den Nachwuchs.

Die Schwangerschaft konnte die Beauty bisher gut für sich behalten. In ihren aktuellen Storys zeigt sie entweder nur ihr Gesicht oder trägt weite Sachen. Umso überraschter sind daher auch die Fans: "Was, oh mein Gott, das kam sehr unerwartet", schreibt beispielsweise ein Follower unter das Posting.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Februar 2024

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de