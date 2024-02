So sexy feiert Kylie Minogue den Valentinstag als Single!

Heiß, heißer, Kylie Minogue (55)! Mit Hits wie "Can't Get You Out of My Head" oder "All the Lovers" wurde die Sängerin weltweit berühmt. Trotz ihrer großen Beliebtheit ist die gebürtige Australierin aktuell Single. Ihr Leben ohne einen festen Partner kostet die Musikerin in vollen Zügen aus. Ihr Single-Dasein hält Kylie auch nicht davon ab, den Valentinstag gebührend zu feiern!

Für den Tag der Liebe schmeißt sich die Blondine ordentlich in Schale. Auf Instagram teilt sie einige heiße Schnappschüsse von sich. In einem knappen roten Kleid sitzt Kylie auf einem Bett in einem Hotel. Lachend hält die "I Should Be So Lucky"-Interpretin eine Kamera vor ihr Gesicht und deutet an, ein Foto zu machen. "Ich spiele nur. Valentinstag", kommentiert sie den Beitrag und fügt noch einige Herz-Emojis hinzu.

Die Fans sind von den sexy Instagram-Bildern ganz begeistert. "Deine Schönheit ist nicht von dieser Welt. Wow. Alles Gute zum Valentinstag", wünscht ein Follower. "Wie kannst du immer nur so schön sein?", fragt ein weiterer User.

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue im Juli 2023 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de