Vorwürfe gegen ihren Ehemann: Geri Halliwell ist in Sorge!

Geri Halliwell (51) und Christian Horner (50) hatten sich 2009 bei einer Rennveranstaltung kennengelernt – rund sechs Jahre später traten die Sängerin und der ehemalige Rennfahrer dann vor den Traualtar. Die beiden gelten als Bilderbuchpaar, doch kürzlich überschatteten ernste Anschuldigungen ihr gemeinsames Glück: Gegen den derzeitigen Teamchef von Red Bull Racing wird wegen unangemessenen Verhaltens ermittelt. Wegen der Untersuchung ist Geri außer sich vor Sorge!

Laut einer geheimen Quelle, die sich gegenüber Closer äußerte, nehmen Geri die Anschuldigungen gegen ihren Ehemann sehr mit: "Sie sagt, sie fühle sich wie in einem lebenden Albtraum und habe absolute Angst davor, wie sich die Dinge entwickeln könnten." Der Insider will wissen, dass die "Denying"-Interpretin Sorge habe, dass sich das Ganze über Monate oder gar Jahre hinziehen könnte. Dennoch stehe Geri an der Seite ihres Liebsten. "Sie besteht darauf, dass Christian nichts falsch gemacht hat", so ein anonymer Insider im Gespräch mit The Sun.

In diesen stürmischen Zeiten kann sich Geri aber offenbar auf die Unterstützung ihrer Freunde verlassen: Laut Insidern, die mit OK! sprachen, steht ihre Ex-Bandkollegin Victoria Beckham ihr bei. "Victoria möchte Geri auf jede erdenkliche Weise unterstützen", so die Quelle.

Anzeige

Instagram / gerihalliwellhorner Geri Halliwell und Christian Horner

Anzeige

Getty Images Christian Horner, Geri Halliwell und Orlando Bloom beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi, November 2023

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de