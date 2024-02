Comeback? Larsa Pippen und Marcus wollen Beziehung retten!

Besteht etwa doch noch die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback? Seit einigen Tagen sorgen Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) für viel Aufsehen. Nach knapp zwei Jahren Beziehung sollen sich die beiden getrennt haben. Eine Liebes-Reunion scheint bei der "The Real Housewives of Miami"-Protagonistin und dem Basketballer jedoch nicht ausgeschlossen zu sein. Larsa und Marcus sollen an ihren Beziehungsproblemen arbeiten wollen!

Das behauptet ein Insider gegenüber TMZ. Laut ihm sollen Larsa und Marcus eine Beziehungspause eingelegt haben, um aktiv an ihren Problemen zu arbeiten. Dabei seien die zwei im regen Austausch miteinander. "Die beiden reden immer noch miteinander, während sie versuchen herauszufinden, wie sie in Sachen Romantik vorankommen können", erklärt die Quelle. Zudem liegen dem Portal Bilder vor, die die beiden wieder gemeinsam zeigen.

Eigentlich hatten Larsa und Marcus große Zukunftspläne. Das einstige Liebespaar träumte davon, schon bald den Bund fürs Leben miteinander einzugehen. Auch gemeinsamen Nachwuchs schlossen die beiden nicht aus. Dafür ließ sich die Reality-TV-Darstellerin extra ihre Eizellen einfrieren lassen.

Anzeige

Instagram / larsapippen Marcus Jordan und Larsa Pippen im März 2023

Anzeige

1 / MEGA Larsa Pippen und Marcus Jordan in LA, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / larsapippen Larsa Pippen mit ihrem Freund Marcus Jordan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de