Natascha beleidigt? Jimi Blue Ochsenknecht streitet es ab!

Er sieht das Ganze etwas anders! Seit seiner Beziehung zu Laura Marie Geissler (25) herrscht zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (32) und seiner Familie dicke Luft. Außer zu seinem Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (33) besteht wohl kein Kontakt mehr zu den restlichen Familienmitgliedern. Zuletzt behauptete sogar seine Mutter Natascha (59), von ihm beleidigt worden zu sein. Nun äußert sich Jimi zu den Vorwürfen seiner Mama!

"Das stimmt nicht. Niemals in meinem Leben habe ich irgendwelche Schimpfwörter gesagt, sie beleidigt oder sonst was", betont der Schauspieler in einer YouTube-Reaktion auf die neue Folge Diese Ochsenknechts. Er habe seine Mutter lediglich provoziert: "Ich habe vielleicht ein bisschen gestichelt, wie: 'Ja, mit Schwiegermonster hatte die Person recht.' Das habe ich mal gesagt und das trifft meine Mutter auch." Als Beleidigung sehe er das aber nicht. Außerdem schießt der "Die wilden Kerle"-Star zurück: "Sie wurde mir gegenüber beleidigend und auch Laura gegenüber. Und meine Schwester übrigens auch."

Kurz zuvor erklärte Natascha in der Show "Diese Ochsenknechts", dass sie zwischenzeitlich Kontakt mit ihrem Sohn gehabt habe, dieser dann jedoch aus dem Ruder gelaufen war. "Das ist dann in so eine Richtung gegangen, was halt nicht gut war. Mit Beleidigungen kreuz und quer." Für sie sei Jimi wie ferngesteuert – sie vermute seine Freundin Laura hinter der Wesensänderung.

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model

Anzeige

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht beim Oktoberfest 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de