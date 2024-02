Schlafstörung und Haarausfall: Jimi Blue geht es nicht gut

Er gibt tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Jimi Blue Ochsenknecht (32) liegt seit einiger Zeit mit seiner Familie im Clinch. Seit er mit seiner Freundin Laura Marie Geissler (25) zusammen ist, besteht wohl kaum Kontakt zu seiner Familie. Diese macht dem Sänger vor allem zum Vorwurf, dass er sich nicht um seine Tochter Snow Elanie Koc (2) kümmert, die er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (30) hat. Nun verrät Jimi, dass es ihm mit der aktuellen Situation sehr schlecht geht.

In der ersten Folge der dritten Staffel Diese Ochsenknechts stellt seine Schwester Cheyenne (23) die Frage, wie er nachts noch ruhig schlafen kann. "Ich kann euch sagen, wie ich in der letzten Zeit, die letzten zwei, drei Jahre geschlafen habe: Extrem scheiße! Ich habe seit ein, zwei Jahren richtig, richtig Haarausfall bekommen durch den ganzen Stress", gesteht der Schauspieler in einer YouTube-Reaktion auf die Folge. Ihn habe vor allem die Ungewissheit gequält, welche Schlagzeilen er am nächsten Morgen über sich und seine Beziehung lesen müsse. "Mir ging es psychisch richtig, richtig schlecht. Mich belastet das auch alles", erklärt Jimi offen.

Jüngst schockte der "Die Wilden Kerle"-Star seine Fans mit einer Aussage über seine Tochter: In einem YouTube-Video erzählte er, dass er keinen Kontakt zu seinem Nachwuchs haben wolle: "Es gibt einen Unterschied zwischen Vatersein, vor allem freiwilliger Vater oder Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, als unfreiwilligen Erzeuger."

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht, Oktoberfest 2022

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

