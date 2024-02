Snow-Fight: Stehen die Fans auf Jimi oder Yeliz Kocs Seite?

Die Fans haben eine ganz klare Meinung! Aktuell sorgt Jimi Blue Ochsenknecht (32) mal wieder für mächtig Furore: Gemeinsam mit seiner Ex Yeliz Koc (30) bekam er eine Tochter – doch noch vor der Geburt der kleinen Snow (2) trennten sich die beiden. Während die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin ihr Töchterchen alleine aufzieht, will der Schauspieler nichts von seinem Nachwuchs wissen – mittlerweile bezeichnet sich Jimi sogar als ihr "unfreiwilliger Erzeuger". Doch auf welcher Seite stehen die Promiflash-Leser inmitten des Yeliz-Jimi-Dramas?

An einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 15. Februar, 17:30 Uhr] nahmen insgesamt 3.770 Personen teil – und die scheinen sich weitgehend einig zu sein: 3.594 Leser, also 95,1 Prozent, stehen hinter Yeliz. Gerade einmal 185 Personen und damit 4,9 Prozent haben Verständnis für den "Die Wilden Kerle"-Star.

Nicht nur die Fans scheinen von Jimis Worten erschrocken zu sein, auch seine Ex teilte heftig gegen den 32-Jährigen aus. "Ich will gar nicht mehr, dass er irgendwann seine Meinung ändert. Er wird mein Kind nicht zu sehen bekommen", wetterte Yeliz in einer Instagram-Story, nachdem Jimi außerdem behauptete, dass Snow nicht geplant gewesen war. Laut ihr hätten die beiden vier Monate lang versucht, schwanger zu werden.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de