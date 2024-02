Hängt Jennifer Lopez ihre Musikkarriere jetzt an den Nagel?

Hat sie etwa keine Lust mehr? Jennifer Lopez (54) ist seit der Veröffentlichung ihrer ersten Single "If You Had My Love" nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken. Seitdem feiert die Sängerin regelmäßig große musikalische Erfolge und räumt einen Preis nach dem anderen ab. Doch die Welt der Musik ist ihr schon lange nicht mehr genug: Seit einigen Jahren agiert sie auch als Schauspielerin. Nun könnte der nächste große berufliche Schritt anstehen: Jennifer deutet das Ende ihrer Gesangskarriere an!

Im Interview mit Entertainment Tonight spricht der Hollywoodstar über sein neuestes Album und ihre Zukunft in derMusikindustrie: "Die Wahrheit ist, dass ich nicht einmal weiß, ob ich jemals ein weiteres Album nach diesem machen werde." Mit ihrem Manager hat die Frau von Ben Affleck (51) aber offenbar noch nicht über ihr berufliches Aus gesprochen: "Sagen Sie Benny nicht, dass ich das denke – das könnte mein letztes Album sein."

Für die neue Musik hat sich die Musikerin von jemand ganz Besonderen inspirieren lassen: Einige Songs sollen ihrem Liebsten gewidmet sein. Darunter auch das Lied "Can't Get Enough". Darin schwärmt J.Lo unter anderem: "Du warst immer derjenige, den ich brauchte. [...] Ich kann nicht genug von dir bekommen, Junge."

