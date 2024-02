Trotz Trauer um Diana: Prinz Harry wagt sich auf Skipiste!

Er überwindet seine Trauer! Prinz Harry (39) galt viele Jahre lang als passionierter Skifahrer. Mit seinem Vater König Charles III. (75) und seinem Bruder Prinz William (41) hatte der royale Rotschopf früher regelmäßig die Pisten unsicher gemacht. Doch wie Harry im vergangenen Jahr in seinen Memoiren berichtete, erfüllte ihn das Ausüben des Sports nach dem Tod seiner Mutter mit Trauer – weshalb er schließlich nur noch selten die Skier unter seine Füße schnallte. Doch das ändert sich nun: Anscheinend hat Harry seine negativen Gefühle überwunden!

Auf Fotos, die Mirror vorliegen, ist der Herzog von Sussex zu sehen, wie er sich auf adaptive Skier wagt, mit denen er schließlich auch die Piste hinuntersaust. Dabei grinst er bis über beide Ohren und scheint viel Spaß zu haben. Seine Frau Herzogin Meghan (42) unterstützt ihn derweil von der Seitenlinie aus: Sie feuert ihren Liebsten an und klatscht, was das Zeug hält.

In "Reserve" offenbarte Harry, dass er seine Mutter jedes Mal vermisse, wenn er Ski fährt. "Ich liebte das Skifahren und ich war gut darin. Aber sobald Mama in meinen Gedanken war, wurde ich unter meiner eigenen privaten Lawine von Gefühlen begraben. Und Fragen." Zudem habe er immer Schuldgefühle gehabt, an einem Ort Spaß zu haben, den sie verabscheute.

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William, 2005

Getty Images Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William, 2002

