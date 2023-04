Pisten- statt Prinzenleben: Das war Harrys Berufswunsch

Mit diesem Berufswunsch hat wohl keiner bei Prinz Harry (38) gerechnet! Anfang des Jahres erschien seine Autobiografie mit dem Titel "Spare" – zu deutsch: "Reserve" – und brach innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere Rekorde. Bereits in der ersten Woche verkauften sich die Memoiren über eine halbe Million Mal. In dem Buch enthüllt Harry auch etwas, was Fans noch nicht von ihm wussten: Er wollte beruflich eigentlich ganz was anderes machen!

In "Reserve" offenbart Harry, dass er gerne Skilehrer in Österreich geworden wäre: "Ich hatte jahrelang in vollem Ernst davon gesprochen, in dem Ski-Resort in Lech am Arlberg [...] in der Fondue-Hütte im Ortszentrum [zu] arbeiten." Schon seit seiner Kindheit schwärmte der britische Adlige von diesem Ort und das aus einem ganz bestimmten Grund: nostalgische Erinnerungen an Prinzessin Diana (✝36) – oder wie er sie nennt: "Mummy". Auf Wunsch von König Charles III. (74) hatte sein jüngster Sohn schließlich der Fondue-Fantasie abgeschworen.

Der 38-Jährige wurde schon oft als Sorgenkind und schwarzes Schaf der britischen Königsfamilie betitelt und das gefällt dem Rotschopf offenbar auch. "Ein Teil von mir wollte wirklich etwas vollkommen Unerwartetes machen, etwas, bei dem jeder in der Familie aufhorchte und sagte: Was zum..." , erklärt er wehmütig in seinen Memoiren.

Getty Images Die Autobiografie "Spare" von Prinz Harry

Getty Images Prinz Charles mit seinen Kindern Prinz Harry und Prinz William

Getty Images Prinz Harry in Norwegen

