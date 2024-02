War Snow kein Wunschkind? Jimi Blue widerspricht sich total!

Kommt die Wahrheit ans Licht? Jimi Blue Ochsenknecht (32) sorgt aktuell für Negativschlagzeilen. Mit einem großen Teil seiner Familie sowie mit der Mutter seiner Tochter Snow Elanie (2) liegt der Schauspieler im Clinch. Mit seiner Behauptung, dass er wohl gar keinen Nachwuchs mit Yeliz Koc (30) gewollt habe und nur der unfreiwillige Erzeuger sei, sorgt er jetzt für Fassungslosigkeit – vor allem bei seiner Ex. Kurzerhand widerlegt Yeliz nun die Anschuldigungen von Jimi!

In ihrer Instagram-Story will die Bachelor-Bekanntheit für Klarheit sorgen. Die 30-Jährige betont, dass Snow geplant gewesen sei und sich beide Nachwuchs gewünscht hätten. Daraufhin belegt sie ihre Aussagen mit zahlreichen Beweisen, unter anderem mit Videos sowie privaten Nachrichten, in denen sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) ganz offensichtlich über die Schwangerschaft freut – von Unmut keine Spur. "Wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren", richtet sich die Influencerin an ihren Verflossenen.

Damit hat sich der Kinderfilm-Star wohl keinen Gefallen getan – im Netz kassiert er dafür einen heftigen Shitstorm. "Da muss man seinen Lörres in der Hose lassen oder sich ausreichend schützen. Ätzend, dieses Verhalten", heißt es beispielsweise von einem Instagram-Nutzer. "Das arme Kind, wenn es das mal lesen wird", befürchtet ein anderer User.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2021

