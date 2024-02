Eine großzügige Geste: Taylor Swift spendet nach Schießerei

Am Valentinstag ereignete sich eine Schießerei in Kansas City. Während der Super-Bowl-Siegesparade eröffneten mutmaßlich mindestens zwei Menschen das Feuer. Unter den etwa 21 Verletzten verstarb auch eine Fan-Mutter. Die Kansas City Chiefs veröffentlichten kurz darauf eine Pressemitteilung. Taylor Swift (34), die in den letzten Monaten aufgrund ihrer Beziehung zu Travis Kelce (34) zu einem Symbol des Teams und des NFL-Sports geworden ist, hatte sich als Einzige noch nicht geäußert. Nun gab es vonseiten der Sängerin eine großzügige Geste.

Laut Variety hatte die Familie der getöteten Mutter zu einer Spendenaktion aufgerufen, um 75.000 Euro zu sammeln. Obwohl die Sängerin sich vorerst nicht zu dem Vorfall gemeldet hatte, spendete sie der Familie 100.000 Euro. Angeblich führte sie den Zahlungsauftrag vor ihrer "The Eras Tour"-Show in Melbourne aus. Zusätzlich schrieb sie eine Nachricht an die Hinterbliebenen: "Ich sende euch mein tiefstes Mitgefühl und Beileid zu eurem verheerenden Verlust. Mit Liebe, Taylor Swift."

Ihr Freund Travis hatte sich ebenfalls zu der Tragödie geäußert. Nach der Schießerei schrieb er auf der Plattform X eine Nachricht an seine Fans. "Ich bin untröstlich wegen der Tragödie, die sich heute ereignet hat. Mein Herz ist bei allen, die mit uns gefeiert haben und betroffen sind", teilte er im Netz mit.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Getty Images Taylor Swift, 2023

