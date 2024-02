Fast wie früher: Prinz Harry wirkt in Kanada total beflügelt

Prinz Harry (39) ist ganz in seinem Element! Momentan ist der Royal zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) ein paar Tage zu Gast in Kanada. Im Rahmen der "One Year to Go"-Feierlichkeiten für die Invictus Games 2025 stehen die Eheleute mit den Verantwortlichen und Athleten des sportlichen Events im regen Austausch. Und das liebt vor allem Harry total. "Hier tankt der Prinz neue Energie. Er ist jetzt mit seinen Leuten, er ist bei den Soldaten und den Veteranen, und das sind gemeinsame Erfahrungen", berichtet der kanadische Bogenschütze Mike Bourgeois, der Harry bereits 2020 bei den Charity-Spielen traf, People Magazin.

"Er ist wirklich an deinem Weg interessiert. Er fragt: 'Wie ist dein Training? Wie sieht die Lernerfahrung aus? Wie wirst du behandelt'?", erklärt der Sportler weiter im Interview. Man würde Prinz Williams (41) Bruder anmerken, dass er während seines Trips in seiner Arbeit total aufgehe. Das zeigen auch etliche Fotos aus Kanada. Während der 39-Jährige die Sportler in der Winterlandschaft bei einigen Aktivitäten begleitet, kommt er aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Trotz seines engen Terminplanes habe der zweifache Vater sich ganz bewusst Zeit für alles genommen. Das beweise abermals, dass Harry eine "aufrichtige Person" sei, wie Mike abschließend erklärte.

Die Reise nach Kanada tut Harry offenbar richtig gut. Schließlich dürfte er derzeit viel im Kopf haben. Vor einigen Wochen wurde publik, dass sein Vater, König Charles III. (75), an Krebs erkrankt ist. Kurz danach eilte sein jüngster Sohn trotz vergangener Streitigkeiten nach Großbritannien und besuchte Charles. Seine aktuelle Reise könnte das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie zudem wieder verbessern. "Wenn sie ihre Beziehung zur restlichen königlichen Familie retten wollen, müssen sie ihre Diskretion unter Beweis stellen", erklärte die Journalistin Hannah Furness gegenüber Mirror. Doch auch wenn Harry und Meghans Engagement im Rahmen der Invictus Games für positive Schlagzeilen sorgt, verscherzten sie es sich anderweitig bereits wieder.

Während ihrer Reise stehen Harry und Meghan abermals in der Kritik. Vor wenigen Tagen launchten sie ihre neue Website. Auf dieser betiteln sich der Prinz und die ehemalige Suits-Darstellerin als die Sussexes. Dabei legten die beiden 2020 ihre royalen Pflichten nieder und distanzierten sich ganz bewusst vom britischen Königshaus. Fans und Experten sind deswegen total sauer. "Sie haben ihre Pflicht gegenüber unserem Land vernachlässigt, unser Volk und unsere Geschichte beleidigt, unsere Traditionen verhöhnt und unsere Monarchie unterminiert. Es ist eine Frechheit, diesen Titel weiter auszuschmarotzen!", schimpfte beispielsweise ein User auf X.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Whistler, 2024

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2023

Anzeige

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Prinz William im Februar 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham, Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de